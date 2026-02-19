Psicologi anche di notte e Mind Zone | il supporto mentale agli atleti dei Giochi
A Milano Cortina, i psicologi sono disponibili 24 ore su 24 per aiutare gli atleti, dopo che le esigenze di supporto mentale sono cresciute dopo Tokyo. La causa principale è l’aumento delle pressioni e dello stress durante le Olimpiadi, che richiede assistenza immediata e costante. Un team dedicato garantisce ascolto e consulenza in ogni momento, anche di notte, per affrontare le sfide psicologiche degli atleti. Questa novità mira a migliorare la preparazione mentale dei protagonisti delle prossime gare. La presenza di professionisti sempre disponibili rappresenta una novità per l’organizzazione olimpica.
Negli ultimi anni, a partire da Tokyo 2020 in poi, l’attenzione alla salute mentale degli atleti olimpici è cresciuta vertiginosamente. A Milano Cortina sono impegnati decine di psicologi, reperibili non solo in una fascia oraria “classica” (10-18) all’interno dei Policlinici ma all’occorrenza a qualsiasi ora, anche di notte. In aggiunta, come a Parigi 2024, anche a Milano Cortina ci sono le “Mind Zone”, aree dedicate al riposo e (se richiesto) alla terapia in cui gli atleti possono rilassarsi, isolarsi e “rompere” quel contatto costante con la pressione – mediatica e sportiva – che durante le Olimpiadi può diventare tanto, troppo pesante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
