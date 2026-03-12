12 marzo | Banaudi svela i segreti dei romanzi distopici

Il 12 marzo 2026 alle 18:00 si terrà l’incontro conclusivo del ciclo di videoconferenze promosso dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese. Durante l’evento, Banaudi parlerà dei segreti dei romanzi distopici, offrendo approfondimenti sul genere letterario. L’appuntamento si svolgerà online e sarà aperto ai partecipanti interessati all’argomento.

Il 12 marzo 2026, alle ore 18:00, si svolgerà l'incontro conclusivo del ciclo di videoconferenze organizzato dal Polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese. L'appuntamento vede come protagonista il professor Alberto Banaudi, che affronterà il tema dei romanzi distopici in un incontro intitolato Notizie dal futuro. La sessione sarà accessibile gratuitamente a tutti i partecipanti tramite piattaforma Meet, offrendo al contempo crediti formativi validi per l'aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado. L'evento nasce da una rete di collaborazioni tra istituzioni locali e realtà culturali, coinvolgendo l'Istituto Comprensivo S. Damiano, il Museo Arti e Mestieri di un Tempo, il Comune di Cisterna, Generali Italia spa con l'agente Mario Cielo, la Libreria Il Pellicano e l'Aimc di Asti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 12 marzo: Banaudi svela i segreti dei romanzi distopici