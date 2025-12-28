Paolo Fox svela il 2026 a Domenica In | anno di fuoco svolte improvvise e segreti dei segni
Oggi a Domenica In, Paolo Fox presenta le sue previsioni per il 2026, segnato da cambiamenti improvvisi e energie intense. Con uno sguardo attento ai segni zodiacali, il famoso astrologo introduce un anno ricco di trasformazioni, offrendo spunti e riflessioni per affrontare il futuro con consapevolezza. Un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere le influenze astrali che potrebbero influenzare il prossimo anno.
Un’apertura stellare per Domenica In: Paolo Fox e il 2026 sotto il segno del fuoco. Apertura all’insegna delle stelle per Domenica In, con Paolo Fox protagonista assoluto della puntata andata in onda oggi, domenica 28 dicembre. In studio, accanto a Mara Venier, una parata di ospiti – da Nino Frassica a Chiara Francini, da Francesco Paolantoni a Nicola Savino, fino a Giorgio Pasotti e alla Signora Coriandoli – ha fatto da cornice alle previsioni astrologiche più attese dell’anno. Il verdetto dell’astrologo è netto: il 2026 sarà l’anno del fuoco. Un elemento che porta coraggio, cambiamento, slanci improvvisi, ma anche tensioni e rotture definitive. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
