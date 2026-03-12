Una ricerca presentata in occasione del World Sleep Day 2026 indica che in Italia ci sono 10,8 milioni di persone affette da insonnia. I dati si basano su uno studio condotto su un ampio campione della popolazione nazionale, evidenziando la diffusione di questa condizione tra adulti di diverse età. La cifra rappresenta una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica nel Paese.

La ricerca presentata in occasione del World Sleep Day 2026 rivela che in Italia esistono 10,8 milioni di persone affette da insonnia. Un lavoratore su tre dorme meno di sei ore per notte, una condizione che si concentra prevalentemente tra chi vive sotto stress. Questi numeri indicano costi diretti e indiretti estremamente elevati per il sistema economico nazionale. Il fenomeno non è isolato ma rappresenta un’emergenza sanitaria silenziosa che impatta la produttività. I dati mostrano come la privazione del sonno sia diventata endemica nella forza lavoro italiana, creando un circolo vizioso tra stress e mancanza di riposo. L’impatto economico di questa carenza di riposo è misurabile in termini di efficienza ridotta e spese sanitarie crescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10,8 milioni di insonni: il sonno rubato costa all’Italia

Articoli correlati

Arezzo senza Giro d'Italia da 10 anni: ecco perché e quanto costa ospitarloLo scorso 1 dicembre è stato svelato ufficialmente il percorso della 109esima edizione del Giro d'Italia, uno degli eventi sportivi storicamente più...

Milano è la città più cara d’Italia. L’olio d’oliva a Bolzano costa 10 euroMilano si conferma anche nel 2025 la città italiana con il costo della vita più elevato, almeno secondo la metrica Codacons basata sui listini al...

Tutti gli aggiornamenti su 10 8 milioni di insonni il sonno rubato...

Temi più discussi: Airbnb: a Pasqua 10,8 milioni di italiani in viaggio; Pasqua 2026: oltre 10 milioni di italiani in viaggio. Su Airbnb, la metà delle ricerche è di gruppi e famiglie; Italmobiliare, ricavi 2025 a 1,75 miliardi e NAV in crescita a 2,3 miliardi. Proposto dividendo di 1,1 euro; Caffè Borbone cresce nel 2025: ricavi a 370,8 milioni di euro (+10,8%).

La Coppa Italia che non piace è un affare da 10 milioni di euroPer molti è un intralcio nel calendario, ma la Coppa Italia vale 10 milioni di euro per chi la vince. Ed è una porta sull’Europa. Ecco perché nessuno può permettersi di snobbarla. Piace a tanti ma non ... panorama.it

Influenza, ISS: quasi 10 milioni di casi in Italia, contagi in calo ma ancora alti in due RegioniSecondo i nuovi dati RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’inizio della stagione influenzale i casi in Italia sfiorano i 10 milioni. Incidenza in calo, ma ancora alta in due ... fanpage.it

Schlein esalta Pedro Sánchez perché dice “no alla guerra”. Poi guardi cosa fa la Spagna: NATO, missioni militari, presenza nel Mediterraneo. Cioè… esattamente quello che fa l’Italia. Quindi ricapitoliamo: se lo fa Sánchez è leadership europea, se lo fa l’Italia facebook

Altra impresa azzurra al World Baseball Classic: l'Italia batte il Messico 9-1 e passa ai quarti di finale chiudendo a punteggio pieno il girone di qualificazione Sabato sera l'Italia affronterà Porto Rico nella fase a eliminazione diretta: appuntamento alle 20 in dire x.com