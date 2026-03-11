Ztl a Porta a Lucca | telecamere attive due ore prima del fischio d' inizio di Pisa-Cagliari
Domenica 15 marzo, in occasione della partita tra Pisa e Cagliari, entrerà in funzione la fase di pre-esercizio della Ztl a Porta a Lucca. Le telecamere saranno attive due ore prima dell'inizio del match, consentendo il monitoraggio delle aree limitate prima dell’effettiva entrata in vigore del divieto di accesso. La misura riguarda il quartiere durante le gare casalinghe della squadra nerazzurra.
Prenderà avvio domenica 15 marzo in occasione della partita Pisa-Cagliari la fase di pre-esercizio della zona a traffico limitato nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle gare casalinghe dei nerazzurri. Le telecamere saranno attive due ore prima del fischio d'inizio, quindi alle ore 13. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
