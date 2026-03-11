Ztl a Porta a Lucca | telecamere attive due ore prima del fischio d' inizio di Pisa-Cagliari

Da pisatoday.it 11 mar 2026

Domenica 15 marzo, in occasione della partita tra Pisa e Cagliari, entrerà in funzione la fase di pre-esercizio della Ztl a Porta a Lucca. Le telecamere saranno attive due ore prima dell'inizio del match, consentendo il monitoraggio delle aree limitate prima dell’effettiva entrata in vigore del divieto di accesso. La misura riguarda il quartiere durante le gare casalinghe della squadra nerazzurra.

