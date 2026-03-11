Yamal all' ultimo respiro tra Newcastle e Barcellona finisce 1-1

La partita tra Newcastle e Barcellona, valida per gli ottavi di finale di Champions League, si è conclusa con un risultato di 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio all'86' grazie a Barnes, mentre il Barcellona ha pareggiato al 96' su rigore, grazie a una stella della squadra catalana. La gara si è disputata a Newcastle, in Inghilterra.

La stella dei blaugrana pareggia su rigore al 96', padroni di casa avanti all'86' con Barnes NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Finisce 1-1 la sfida tra Newcastle e Barcellona, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al gol di Barnes all'86' risponde Lamine Yamal dieci minuti dopo su rigore, a tempo ormai scaduto. St. James's Park carica i suoi in un avvio elettrizzante per i Magpies, che si fanno vedere più volte dalle parti di Joan Garcia. Gerard Martin è provvidenziale prima al 4' sugli sviluppi di un angolo, e due minuti dopo su un tentativo di Osula. La prima chance ospite arriva al 21', quando Burn rischia l'autorete dopo aver deviato sul fondo un cross pericoloso di Raphinha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Yamal all'ultimo respiro, tra Newcastle e Barcellona finisce 1-1 Articoli correlati Pronostico Newcastle-Barcellona: finisce come nella League PhaseNewcastle-Barcellona è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,... Barcellona, Flick festeggia: «Felici di essere tra le prime 8, Champions molto competitiva. Su Yamal…»Kolo Muani Juve, bianconeri gelati: la decisione del Tottenham spiazza tutti! Salta l’arrivo dell’attaccante? Joao Mario può lasciare subito la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Yamal all'ultimo respiro tra Newcastle... Discussioni sull' argomento Altro show di Lamine Yamal, tripletta e Villarreal ko: il Barcellona allunga sul Real Madrid; Yamal prende le distanze; Tripletta di Yamal, il Barcellona scatenato con il Villarreal: 4-1!; Accadde oggi - La Roma dilaga a Napoli, vittoria all'ultimo respiro contro la Fiorentina. Pallotta nel... Yamal all’ultimo respiro, tra Newcastle e Barcellona finisce 1-1Barcelona's Lamine Yamal (hidden) celebrates scoring their side's first goal of the game from the penalty spot with team-mates during the UEFA Champions League round of sixteen, first leg match at St ... italpress.com Follia Atletico: vince 5-2 grazie alle reti di Llorente, Griezmann, Le Normand e Alvarez (x2). Il Tottenham sostituisce il portiere al 17’. Porro e Solanke tengono vive le speranze Pari tra Newcastle e Barça: a Barnes risponde Yamal su rigore al 96’ #Corriered x.com Yamal la riprende all'ultimo, Barnes non basta in Champions: Barcellona-Newcastle si deciderà in Spagna facebook