Martedì alle 21:00 si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Newcastle e Barcellona. La partita si tiene allo stadio di Newcastle e viene trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, con il calcio d’inizio previsto per le 21:00. La sfida rappresenta il primo scontro tra le due squadre in questa fase della competizione.

Newcastle-Barcellona è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per la seconda in stagione sarà di nuovo Newcastle contro Barcellona. Magpies e blaugrana si erano sfidati già nella League Phase: lo scorso settembre, a St James’ Park, la spuntò 2-1 la corazzata di Hansi Flick grazie ad una doppietta dell’ex Man United Rashford. Il gol della bandiera di Gordon, allo scoccare del 90', servì solo per rendere la sconfitta meno amara. Eppure, nonostante quel ko, gli uomini di Eddie Howe sono riusciti a chiudere tra le prime 24 e a superare pure lo spareggio con gli azeri del Qarabag (battuti nettamente con punteggio complessivo mostruoso di 9-3). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Newcastle-Barcellona: finisce come nella League Phase

