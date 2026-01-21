Xylella e tecniche di reinnesto | nuovo incontro per salvare gli ulivi monumentali

Il 26 gennaio 2026, a Ostuni, si terrà un convegno dedicato alla lotta contro la Xylella fastidiosa. L’evento, presso l’Itet Pantanelli-Monnet, riunirà esperti, istituzioni e agricoltori per discutere di tecniche di reinnesto e strategie di tutela degli ulivi monumentali. Un’occasione importante per approfondire le pratiche di contrasto e conservazione di uno dei patrimoni più significativi del paesaggio pugliese.

OSTUNI - Prende il via un nuovo convegno dedicato alla lotta contro la Xylella fastidiosa, che riunirà esperti, istituzioni e agricoltori il prossimo 26 gennaio 2026 presso l'Itet Pantanelli-Monnet di Ostuni, in contrada San Lorenzo. L'iniziativa, dal titolo "2026: Tecniche per la convivenza fra

