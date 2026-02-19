WWE | Torino capitale del wrestling nel 2026 con Clash in Italy e un tour europeo inedito

La WWE annuncia che Torino sarà il centro del wrestling nel 2026, grazie all’evento “Clash in Italy” all’Inalpi Arena. La causa è l’arrivo di uno degli spettacoli più attesi del circuito internazionale, che coinvolgerà numerosi wrestler famosi. La manifestazione rappresenta anche il debutto di un nuovo tour europeo, con match spettacolari e grandi attese tra gli appassionati italiani. La città si prepara ad accogliere migliaia di spettatori provenienti da tutta Europa per vivere questa esperienza unica.

La WWE Sbarca in Italia: “Clash in Italy” all’Inalpi Arena di Torino nel 2026. Il wrestling professionistico si prepara a vivere un momento storico. La World Wrestling Entertainment (WWE) ha annunciato il suo primo Premium Live Event (PLE) in Italia, “Clash in Italy”, che si terrà il 31 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino. L’evento, parte di un tour europeo più ampio, rappresenta una svolta per i fan italiani e un investimento significativo nel turismo e nell’immagine del Paese. Un Tour Europeo da Record. L’annuncio, giunto il 18 febbraio 2026, ha immediatamente scatenato l’entusiasmo tra i sostenitori della WWE.🔗 Leggi su Ameve.eu

