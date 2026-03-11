World Sleep Day | dormire poco sabota la dieta

In occasione del World Sleep Day, la human metabolist Cristina Tomasi sottolinea come la mancanza di sonno influisca su ormoni e metabolismo. Durante l’evento, si evidenzia l’importanza del riposo per mantenere un peso equilibrato e il benessere generale. La professionista spiega che un sonno insufficiente può sabotare gli sforzi per dimagrire, evidenziando il legame tra riposo e salute.

Dormire poco altera ormoni e metabolismo. Nel World Sleep Day la human metabolist Cristina Tomasi spiega perché il sonno è decisivo per dimagrire e stare bene. In occasione del World Sleep Day, che si celebra il 13 marzo, torna l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: il sonno come pilastro della salute metabolica. Nel mondo, secondo le stime più recenti, fino al 45% della popolazione sperimenta disturbi del sonno significativi; in Italia sono circa 12 milioni le persone che convivono con insonnia, apnee notturne o difficoltà ad addormentarsi. Un problema che non riguarda solo il benessere mentale, ma incide direttamente sul metabolismo e sulla capacità del corpo di bruciare grassi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

