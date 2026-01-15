Paper Street il corso di lettura e scrittura creativa di Atc | c’è tempo fino a domenica 18 gennaio per iscriversi

Fino a domenica 18 gennaio è possibile iscriversi a Paper Street, il corso di lettura e scrittura creativa promosso da Atc. Destinato a chi vive nelle case popolari o ha interesse per i temi dell’abitare, il corso offre un’occasione di approfondimento e confronto attraverso pratiche di scrittura e analisi letteraria. Un’opportunità per esplorare nuovi spazi di espressione e riflessione.

C'è tempo fino a domenica 18 gennaio per iscriversi a Paper Street, il corso di lettura e scrittura creativa rivolto a coloro che frequentano o risiedono nelle case popolari o, più semplicemente, sono interessati ai temi dell'abitare. È stato presentato dal Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Maurizio Pedrini, nel corso della riunione della IV e V Commissione Consiliare della Circoscrizione IV, il corso per aspiranti scrittori che vivono nei quartieri popolari. Giunto alla sua seconda edizione, Paper Street, promosso da Atc in collaborazione con la sua società in-house CASE, si propone di selezionare aspiranti narratori per un percorso formativo, completamente gratuito, condotta dallo scrittore torinese e direttore del Circolo dei Lettori, Giuseppe Culicchia e in programma tra febbraio e giugno 2026, una volta al mese, in orario pre-serale (17.

