Il BST Winter Edition 2026 ha visto protagonisti atleti e spettatori in un evento che ha unito sport e cultura nel borgo di Amantea. La manifestazione ha coinvolto squadre di pallavolo in un torneo che ha attirato l’attenzione della comunità locale, trasformandosi in un’occasione di incontro e di valorizzazione del territorio. La giornata ha visto la partecipazione di molte persone, creando un clima di entusiasmo.

Il BST Winter Edition 2026 si è trasformato in un evento che trascende il semplice triangolare di pallavolo, fondendo competizione sportiva e valorizzazione del borgo di Amantea. La vittoria finale della Oricar Battipagliese Volley ha coronato una giornata dove lo sport ha fatto da ponte tra le tre squadre partecipanti: Oricar Battipagliese, Tonno Callipo e la padrona di casa, la Volley Amantea. Oltre al risultato sportivo, l’iniziativa ha messo in luce un modello di integrazione unica, dove la visita alla Chiesa di San Bernardino e le degustazioni gastronomiche hanno creato un’atmosfera di condivisione che ha coinvolto atleti, staff e pubblico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley e borgo: il BST 2026 unisce sport e cultura ad

Articoli correlati

Olimpismo, linguaggi e immaginari: Padova unisce sport e culturaC’è un momento, nel percorso delle grandi manifestazioni sportive, in cui l’attenzione si sposta dal risultato al significato.

Volley della Befana, Fano apre l’anno con lo sport che unisce: tredici anni di solidarietàFano (Pesaro e Urbino) venerdì 2 gennaio 2026 - A Fano il Volley della Befana non è più soltanto un evento sportivo, ma un rito che segna l’inizio...

Una selezione di notizie su Volley e borgo il BST 2026 unisce sport...

Temi più discussi: Pionieri e vecchie glorie della pallavolo biturgense si ritrovano a Sansepolcro; Città di Castello pallavolo serie CM: Pala Andrea Joan è solo biancorosso e sul podio; Città di Castello pallavolo serie CM: Pala Andrea Joan è solo biancorosso e sul podio; Inaugurato il nuovo campo di pallavolo nel palazzetto comunale di Sant'Ambrogio.

Amantea, il grande volley abbraccia il borgo: successo per il BST Winter Edition 2026Trionfa l'Oricar Battipagliese nel triangolare con Volley Amantea e Tonno Callipo. Una domenica tra sport e cultura: dalla visita a San Bernardino alle eccellenze gastronomiche locali. cosenzapost.it

Il Volley Barga supera nettamente il Chiesina e guadagna tre punti importanti per la classifica di Prima DivisionePrima Divisione Volley Barga-Chiesina Volley 3-0 25-9 | 25-11 | 25-19 Nella serata di sabato 7 marzo Volley Barga ospita Chiesina Volley per una partita ... giornaledibarga.it

#CEVCupM QF 2nd leg Poitiers-*Lüneburg 1-3 (1-3) #pallavolo #volley #volleyball x.com

Volley A2/F, terza sconfitta per la Olio Pantaleo Fasano https://www.antennasud.com/volley-a2-f-terza-sconfitta-per-la-olio-pantaleo-fasano/ facebook