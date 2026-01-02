Volley della Befana Fano apre l’anno con lo sport che unisce | tredici anni di solidarietà

Il Volley della Befana di Fano, giunto alla sua tredicesima edizione, rappresenta un’occasione di incontro e solidarietà. Questa iniziativa sportiva, che si svolge il 2 gennaio 2026, unisce la comunità in un momento di condivisione e impegno sociale, confermando il valore dello sport come strumento di aggregazione e solidarietà. Un evento che, ogni anno, rinnova l’importanza di partire insieme con spirito positivo e responsabile.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 2 gennaio 2026 - A Fano il Volley della Befana non è più soltanto un evento sportivo, ma un rito che segna l'inizio dell'anno nel segno della partecipazione e dell'impegno sociale. Lunedì 5 gennaio, alle 20.30, il Palas Allende ospiterà la tredicesima edizione del quadrangolare benefico promosso dall'associazione Noi Insieme (da un'idea del fanese Piero Valori), con Avis Fano e Vespa Club, e il patrocinio del Comune di Fano. Un appuntamento cresciuto negli anni fino a diventare uno dei momenti più riconoscibili del calendario cittadino, capace di mettere insieme mondi diversi e di parlare a pubblici differenti, dai bambini alle famiglie, dagli sportivi ai volontari.

