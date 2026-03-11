Vogliamo strade più sicure il sit-in ricordo del ciclista travolto e ucciso da un camion

Sabato 14 marzo si terrà un sit-in organizzato da FIAB Messina Ciclabile e dalla famiglia di Francesco Vita, il ciclista che lo scorso ottobre ha perso la vita in un incidente causato da un camion. L’evento serve a ricordare la tragedia e a richiamare l’attenzione sulla sicurezza delle strade. La manifestazione si svolgerà in una piazza della città, coinvolgendo cittadini e associazioni locali.

FIAB Messina Ciclabile, insieme alla famiglia di Francesco Vita, il ciclista travolto e ucciso lo scorso ottobre, promuove per sabato 14 marzo un sit-in di commemorazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. La manifestazione è prevista nel luogo in cui, il 27 ottobre 2025, Francesco ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

