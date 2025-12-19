ASC lo sport come leva sociale | nel 2025 oltre 30mila nuovi praticanti
Nel corso del 2025 più di 30mila cittadini italiani si sono avvicinati per la prima volta all’ attività sportiva grazie ai progetti promossi da A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e aderente a Confcommercio. Un risultato raggiunto attraverso sette iniziative nazionali che hanno coinvolto tutte le regioni, con un’attenzione particolare a giovani in contesti di fragilità, persone over 65 e cittadini con patologie croniche. Progetti diffusi su tutto il territorio nazionale. Le iniziative di A.S.C. hanno avuto una copertura capillare, interessando tutte le venti regioni italiane e puntando a rendere lo sport accessibile in ogni fase della vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
