Paolo Rossi ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando che la squadra deve puntare a obiettivi superiori rispetto al quarto posto. Secondo l’ex campione, una delle cause principali delle difficoltà attuali risiede nelle scelte fatte in passato. La sua analisi invita a riflettere sulle strategie future del club, evidenziando l’importanza di un percorso di crescita più ambizioso.

Paolo Rossi ha parlato della situazione della Juventus, indicando che deve guardare oltre il quarto posto. E per lui la colpa fin qui è stata questa. Nel format Primo Tempo sul canale YouTube di , Paolo Rossi ha fatto il punto sugli obiettivi della Juve in questa stagione. SULLA STAGIONE – «Noi parliamo di quarto posto, ma non puoi non guardare in avanti. Credo che appunto parta un nuovo campionato, un nuovo campionato in cui la pressione sarà fortissima proprio per questi equilibri perché abbiamo la percezione che il Napoli è in difficoltà ma comunque poi ha sempre dimostrato di saper rinascere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

