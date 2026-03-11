Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 11 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha fornito un servizio di informazione sulle condizioni del traffico e eventuali disagi, offrendo ai cittadini indicazioni utili per muoversi in città. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo a eventi specifici o cause dei disagi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a cercarti per traffico intenso tra Nomentana e Casilina in esterna Si procede a rilento trapuntine Tuscolana ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia in uscita da Roma code tra Vigna Clara e raccordo anulare sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono rallentamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe nei due sensi ricordiamo che è interessato...