Verratti perché salta il ritorno in azzurro | ecco chi al suo posto

Verratti non prenderà parte al prossimo impegno con la Nazionale, saltando il ritorno in azzurro. La sua ultima apparizione in maglia azzurra risale alla finale per il terzo posto di Nations League contro l’Olanda, disputata il 18 giugno 2023. Al suo posto, sono stati scelti altri calciatori per completare la rosa in vista delle prossime sfide ufficiali.

L’ultima presenza in Nazionale del regista risale alla finale terzo posto di Nations League contro l’Olanda del 18 giugno 2023 Verratti salta la nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it Salta il ritorno in azzurro di Marco Verratti quasi tre anni dopo l’ultima presenza. Gattuso era pronto a convocare il regista, ora in forza ai qatarioti dell’ Al-Duhail, per i playoff Mondiale di fine marzo: il 26 a Bergamo la semifinale (gara secca) contro l’ Irlanda del Nord. Il CT voleva affidarsi alla qualità e all’esperienza del classe ’92 per strappare l’agognata qualificazione al Mondiale 2026. L’ex PSG, però, non sta bene fisicamente: secondo ‘Repubblica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

