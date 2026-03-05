Il 4 marzo 2026 il Senato ha respinto la risoluzione che mirava a limitare i poteri di Donald Trump nella gestione di un possibile conflitto con l’Iran. La maggioranza dei senatori repubblicani ha votato contro, con l’eccezione di Rand Paul, mentre il senatore democratico John Fetterman si è espresso a favore dell’autorizzazione a Trump. Nel frattempo, il presidente ucraino ha dichiarato che è disposto a fornire armi ai Paesi del Golfo.

Bocciata la risoluzione volta a limitare i poteri di Donald Trump nella guerra contro l’Iran. Il Senato ha respinto la richiesta con tutta la forza repubblicana tranne il senatore repubblicano Rand Paul, mentre il democratico John Fetterman ha votato per la guerra e i pieni poteri di Trump. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere pronto ad aiutare altri Paesi del Golfo per contrastare droni e missili iraniani. Migliaia di combattenti curdi avrebbero lanciato un’offensiva terrestre entrando in Iran dall’Iraq. Lo ha affermato un funzionario statunitense citato da Fox News. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 4 Marzo 2026 – Senato conferma pieni poteri a Trump per guerra con Iran. Zelensky pronto a fornire armi a Paesi del Golfo

Crisi Iran, Crosetto: Fornire assetti difensivi ai Paesi del Golfo – Il videoEcco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran.

