L'allenatore della Vanoli ha commentato alla vigilia degli ottavi di Conference League, affermando che non intende adottare un turnover e che preferisce concentrare l'attenzione sulla prestazione in campo. Ha aggiunto di non voler imitare modelli come quello di Guardiola e ha sottolineato l'importanza di affrontare la match con la massima attenzione. La squadra si prepara per la sfida contro il Rakow.

La domanda a Firenze è sempre la stessa: come si inserisce l’impegno di Conference League contro i polacchi del Rakow? La risposta arriva direttamente dal tecnico Paolo Vanoli: "Siamo focalizzati sulla Coppa, poi subito dopo volteremo pagina verso Cremona. Per noi quella di domani è una partita importante e siamo concentrati solo su questa. Dobbiamo onorare la Conference fino in fondo". Nel girone il Rakow non ha mai perso e ha subito appena due gol in sei gare: "I nostri avversari hanno fatto molto bene e sanno difendersi. La dobbiamo pensare fra andata e ritorno". Lunedì prossimo la Fiorentina è attesa dallo scontro diretto per la salvezza... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vanoli tra Conference e Serie A: "Turnover col Rakow? Non voglio fare il Guardiola, ma..."

