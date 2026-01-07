Tina Cipollari contro Federico a Uomini e Donne | Se non mi calmo cosa fai? interviene Maria De Filippi

Durante la prima puntata del 2026 di Uomini e Donne, si sono verificati momenti di tensione tra Tina Cipollari e Federico. L’opinionista ha rivolto al corteggiatore alcune accuse, mentre Maria De Filippi ha intervinto per cercare di riportare la calma. La puntata ha mostrato un confronto acceso che ha attirato l’attenzione dei telespettatori, evidenziando le dinamiche e le emozioni che caratterizzano il programma.

Tina Cipollari contro Federico a Uomini e Donne: “Se non mi calmo, cosa fai?”, interviene Maria De Filippi - Il 2026 di Uomini e Donne si apre esattamente come si era chiuso il precedente: tra urla, accuse di falsità e Maria De Filippi costretta a fare da arbitro in un ring che si fa sempre più stretto. fanpage.it

Uomini e Donne: tensione in studio, Tina contro Federico: rissa sfiorata - Tra esterne romantiche, minacce di abbandono e discussioni infuocate, la prima puntata del 2026 di Uomini e Donne mette in scena forti tensioni sia nel Trono Classico che nell'Over. movieplayer.it

#UominieDonne: La chat whatsapp di #GianniSperti e #TinaCipollari sulla Befana - facebook.com facebook

