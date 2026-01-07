Tina Cipollari contro Federico a Uomini e Donne | Se non mi calmo cosa fai? interviene Maria De Filippi
Durante la prima puntata del 2026 di Uomini e Donne, si sono verificati momenti di tensione tra Tina Cipollari e Federico. L’opinionista ha rivolto al corteggiatore alcune accuse, mentre Maria De Filippi ha intervinto per cercare di riportare la calma. La puntata ha mostrato un confronto acceso che ha attirato l’attenzione dei telespettatori, evidenziando le dinamiche e le emozioni che caratterizzano il programma.
Scintille nello studio di Canale 5 per la prima puntata del 2026. L'opinionista attacca duramente il corteggiatore di Cristiana Anania, accusandolo di ricatti morali. La conduttrice ferma lo scontro: "Ha ragione Tina". 🔗 Leggi su Fanpage.it
