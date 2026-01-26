Uomini e Donne Sara Gaudenzi | Marco e Jakub tornano? Anticipazioni

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne riguardano il percorso di Sara Gaudenzi e le recenti decisioni di Marco Veneselli. La situazione nel trono della giovane protagonista sembra essere in evoluzione, con Marco che ha deciso di lasciare il programma. Restano da capire se Jakub tornerà o se ci saranno nuovi sviluppi nelle dinamiche tra i protagonisti.

Il Trono di Sara a Uomini e Donne sta prendendo una piega negativa, abbastanza evidente. Improvvisamente e inaspettatamente, Marco Veneselli ha deciso di andare via e lasciare così la corte della Gaudenzi. Proprio nello stesso momento, ha preso la medesima decisione Jakub Bakkour. Così, alla fine, la tronista si è ritrovata con un pugno di mosche in mano, sebbene abbia subito dichiarato di essersi trovata bene durante l’esterna condivisa con Stefano. L’assenza di Marco e Jakub cambia totalmente le carte in tavola, visto che era chiaro a tutti che il percorso si stava dividendo tra questi due corteggiatori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Nella nuova stagione di Uomini e Donne, i protagonisti affrontano scelte e incontri che modificano il loro percorso.

