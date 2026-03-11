Università di Brescia il caso della ricercatrice ostacolata per ragioni politiche

All'università di Brescia, una ricercatrice ha denunciato di essere stata ostacolata nell’assegnazione dei fondi per motivi politici. Ufficialmente, i finanziamenti erano finiti, ma fonti anonime suggeriscono che la decisione sia stata influenzata da pressioni esterne. La situazione ha sollevato un dibattito sulla trasparenza nelle procedure di assegnazione e sul rispetto delle regole accademiche.

Ufficialmente, i fondi erano esauriti. Ufficiosamente, non hanno voluto assegnarglieli. Dietro al bla bla burocratico sulla mancanza di risorse, al Dicatam dell’ Università di Brescia, cioè il Dipartimento di Ingegneria civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica, si è consumato un altro – l’ennesimo – capitolo di una gestione dipartimentale che si potrebbe definire (quantomeno) creativa. Dopo i guai con la facoltà di Medicina, ora è scoppiato il caso di una ricercatrice di Ingegneria. Quel ritardo che oggi appare tutt’altro che casuale. I fatti in sintesi. A dicembre 2024, mentre il rettore annunciava 12 progressioni di carriera finanziate dal Piano straordinario ministeriale e i direttori degli altri dipartimenti si affrettavano a interpellare i propri ricercatori abilitati, al Dicatam c’era il silenzio stampa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Università di Brescia, il caso della ricercatrice ostacolata per ragioni politiche Articoli correlati Clima e politiche ambientali, un incontro con la ricercatrice Annalisa CherchiMercoledì 18 febbraio, al Laboratorio Aperto di Forlì, prosegue la rassegna di incontri "La ricerca scientifica raccontata da chi la fa", ciclo... Una raccolta di contenuti su Università di Brescia il caso della... Temi più discussi: Ammissione studenti internazionali; Il dottor Nicosia nominato professore associato di Radioterapia all'Università di Brescia; L’università di Brescia cresce in Europa: ai vertici con la ricerca; Collaborazioni con enti esterni. Le nuove sfide dell’Università di Brescia e l’ inaugurazione del 44esimo anno accademicoBrescia, 20 ottobre 2025 – Oltre 17.500 iscritti, un tasso di occupabilità al 91%, un lavoro per ridurre sulle diseguaglianze che la pone al 70esimo posto nel mondo e il primato tra le università ... ilgiorno.it All'università di Brescia spunta la moscheaNessun commento contro il patriarcato o contro la violazione della libertà di culto a Brescia dove l’area dedicata a tutte le meditazioni è stata trasformata in un luogo per Allah ... msn.com Nel Rapporto di genere AlmaLaurea l’Università degli Studi Brescia si distingue in modo particolare nelle discipline Stem, nonostante le poche iscrizioni facebook L’ #Università di #Brescia conferma la sua eccellenza in campo medico nella Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Nell’area disciplinare Medical and Health #unibs si colloca nella fascia 201-250 a livello globale, nella top ten it x.com