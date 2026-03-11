UNICEF | uccisa un’operatrice in RDC durante un attacco con droni

L'UNICEF ha comunicato la morte di Karine Buisset a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, durante un attacco con droni contro una struttura che ospitava operatori umanitari. La collega è stata colpita mentre lavorava in un'area dedicata alle attività umanitarie, e l'organizzazione ha espresso il suo shock per l'evento. L'incidente ha coinvolto una delle strutture impegnate nel sostegno alle popolazioni locali.

L'UNICEF esprime shock per l'uccisione di Karine Buisset a Goma: la collega è morta in un attacco con droni contro una struttura che ospitava operatori umanitari.. " L'UNICEF è sconvolto e indignato per l'uccisione della nostra collega Karine Buisset in un attacco con droni, che secondo le notizie, ha colpito un edificio che ospitava operatori umanitari a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Karine era un'operatrice umanitaria dedita al proprio lavoro, che ha lavorato instancabilmente per sostenere i bambini e le famiglie colpiti da conflitti e crisi. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi in questo momento estremamente difficile.