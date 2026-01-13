Nail art arriva il gadget smart che cambia colore alle unghie in pochi secondi

Da vanityfair.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato un nuovo gadget per gli appassionati di nail art: un dispositivo compatto, simile a un accendino, che permette di cambiare colore alle unghie in pochi secondi. Facile da usare e portatile, rappresenta un'innovazione pratica per chi desidera personalizzare le proprie unghie in modo rapido e semplice. Una soluzione moderna per chi cerca versatilità e comodità nella cura e nella decorazione delle unghie.

Un dispositivo tascabile, poco più grande di un accendino, introduce un'interessante novità nel settore della nail art. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

nail art arriva il gadget smart che cambia colore alle unghie in pochi secondi

© Vanityfair.it - Nail art, arriva il gadget «smart» che cambia colore alle unghie in pochi secondi

Leggi anche: Nail art: tutto ciò che devi sapere per creare opere d’arte sulle unghie

Leggi anche: Gel per Nail Art 3D Soft: Il Segreto per Unghie Artistiche Perfette

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nail art , arriva il gadget «smart» che cambia colore alle unghie in pochi secondi.

This nails can change into 400 different colours || ipolish nails ||

Video This nails can change into 400 different colours || ipolish nails ||

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.