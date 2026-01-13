Nail art arriva il gadget smart che cambia colore alle unghie in pochi secondi
È arrivato un nuovo gadget per gli appassionati di nail art: un dispositivo compatto, simile a un accendino, che permette di cambiare colore alle unghie in pochi secondi. Facile da usare e portatile, rappresenta un'innovazione pratica per chi desidera personalizzare le proprie unghie in modo rapido e semplice. Una soluzione moderna per chi cerca versatilità e comodità nella cura e nella decorazione delle unghie.
Un dispositivo tascabile, poco più grande di un accendino, introduce un'interessante novità nel settore della nail art. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
This nails can change into 400 different colours || ipolish nails ||
