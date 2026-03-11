UNARMA rinnovamento nel segno della professionalità | Giuseppe Sofia nuovo segretario di Sezione a Sant’Angelo dei Lombardi

UNARMA, il sindacato dei Carabinieri, annuncia la nomina di Giuseppe Sofia come nuovo segretario di sezione a Sant’Angelo dei Lombardi. La scelta è stata ufficializzata dopo il Congresso Suppletivo che si è svolto a febbraio. Sofia prende il posto del precedente incarico e prosegue l’attività del sindacato nella zona, con un focus sulla professionalità e l’impegno nel settore.

Continua incessante l'operato di UNARMA, lo storico sindacato dei Carabinieri.È di questi giorni, a seguito del Congresso Suppletivo tenutosi nel mese di Febbraio, l'elezione del Segretario di Sezione di Sant'Angelo dei Lombardi del Brig. Giuseppe Sofia.La scelta di nuove nomine è scaturita.