Un Posto al Sole anticipazioni dal 16 al 20 marzo | coppie in crisi e misteri

Le puntate di Un Posto al Sole dal 16 al 20 marzo su Rai 3 mostreranno tensioni tra le coppie, crisi familiari e nuovi misteri che si intrecciano nella vita dei personaggi. In questa settimana, vari personaggi si troveranno ad affrontare situazioni complicate, mentre alcuni segreti emergono e si sviluppano. La narrazione si concentrerà su questi eventi, portando avanti le trame principali della soap.

Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2026 su Rai 3, vedranno diversi fronti aperti tra tensioni familiari, crisi sentimentali e nuovi misteri. Ecco di seguito le anticipazioni su cosa succederà ai protagonisti della soap. Il rapporto tra Roberto e sua figlia Cristina resta molto complicato. Un duro confronto tra i due, davanti a Marina, peggiora ulteriormente la situazione e spinge Ferri a cercare un chiarimento con Greta. La donna continua a opporsi al ritorno della figlia a casa e il suo atteggiamento lascia Roberto sempre più perplesso. Marina, nel frattempo, mostra una crescente insicurezza proprio nei confronti di Greta, mentre l'assenza della mamma finisce per disorientare ancora di più Cristina.

