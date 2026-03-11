Umbria Luca è stato ritrovato sta bene il messaggio del sindaco sui social mette fine all' apprensione di amici e familiari

Il sindaco ha annunciato sui social che Luca Puccetta è stato ritrovato e sta bene, confermando che si trova in contatto con i familiari. La comunicazione mette fine a due giorni di preoccupazioni e ricerche. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze del ritrovamento o alle modalità con cui è stato possibile rintracciarlo.

“Luca è stato ritrovato, sta bene, è in contatto con i familiari. Grazie a tutti”. È il messaggio scritto dal sindaco Sandro Pasquali nel suo profilo social per annunciare la fine di due giorni di preoccupazioni e ricerche di Luca Puccetta.L'uomo era scomparso lunedì da Passignano sul Trasimeno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ritrovato il 50enne scomparso a Passignano sul Trasimeno. Il sindaco Pasquali: Sta bene. È in contatto con i familiariLuca Puccetta, il 50enne residente a Passignano sul Trasimeno, è stato ritrovato e sta bene. A dare l'annuncio il sindaco Sandro Pasquali attraverso i social: Luca è stato ritrovato, sta bene, è in ... corrieredellumbria.it

