Luca è stato ritrovato sta bene il messaggio del sindaco sui social mette fine all' apprensione di amici e familiari

Il sindaco ha comunicato sui social che Luca Puccetta è stato ritrovato e sta bene, specificando che è in contatto con i familiari. La notizia interrompe due giorni di ricerche e preoccupazioni tra amici e familiari. Il messaggio ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche e risponde alle attese di chi attendeva aggiornamenti.

L'uomo si era allontanato da casa lunedì, senza spiegazioni. Imponente il dispositivo di ricerca attuato “Luca è stato ritrovato, sta bene, è in contatto con i familiari. Grazie a tutti”. È il messaggio scritto dal sindaco Sandro Pasquali nel suo profilo social per annunciare la fine di due giorni di preoccupazioni e ricerche di Luca Puccetta. L'uomo era scomparso lunedì da Passignano sul Trasimeno. Non vedendolo rientrare i familiari avevano subito lanciato l'allarme e la sua foto era subito comparsa sui social. Imponente il dispositivo di ricerca attivato, con Vigili del fuoco e forze dell'ordine impegnate a battere il territorio, anche con l'ausilio di unità cinofile e droni con telecamere termiche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

