Tutto su Maison Margiela T-shirt ‘western Patchwork’
Una nuova collezione di t-shirt è stata presentata da Maison Margiela, con un modello chiamato ‘Western Patchwork’. La maglietta si distingue per il suo design caratterizzato da patchwork ispirato allo stile western, con dettagli che combinano diverse texture e colori. Il pezzo fa parte dell’offerta attuale del marchio e si può trovare nei negozi e online. La nota di trasparenza informa che ci sono link di affiliazione nell’articolo.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il dettaglio ‘Mouse Ear’: come l’inserto bianco trasforma una t-shirt base. Nel contesto della collezione, la T-shirt ‘Western patchwork’ si distingue per un approccio decostruttivo tipico di Maison Margiela. L’elemento visivo più impattante è l’inserto bianco posizionato sulla spalla, che ricorda vagamente le orecchie di un topo, un richiamo sottile all’universo del brand. Maison Margiela T-shirt 'Western patchwork' L’estetica del contrasto e il concetto di Patchwork. 🔗 Leggi su Ameve.eu
