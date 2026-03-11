Tutto su Maison Margiela T-shirt ‘western Patchwork’

Una nuova collezione di t-shirt è stata presentata da Maison Margiela, con un modello chiamato ‘Western Patchwork’. La maglietta si distingue per il suo design caratterizzato da patchwork ispirato allo stile western, con dettagli che combinano diverse texture e colori. Il pezzo fa parte dell’offerta attuale del marchio e si può trovare nei negozi e online. La nota di trasparenza informa che ci sono link di affiliazione nell’articolo.