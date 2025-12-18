Trova un portafoglio con 1300 euro nel parcheggio del supermercato e lo restituisce

Durante una passeggiata al supermercato, un passante trova un portafoglio con 1.300 euro. Senza esitazione, decide di consegnarlo alle autorità, dimostrando onestà e senso civico. La sua azione semplice ma significativa sottolinea l'importanza della correttezza e del rispetto delle regole nella comunità.

Ritrova un portafoglio con 1.300 euro in contanti nel parcheggio di un discount locale e si precipita al comando della polizia locale per darlo in consegna agli agenti affinché rintraccino il legittimo proprietario. E' la storia che arriva da Comacchio. Il proprietario, trovato nel giro di poco.

