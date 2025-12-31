Emorragia di professionisti dal Ruggi Cammarota | La politica stia fuori dall' ospedale

Da salernotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere Antonio Cammarota ha sottolineato l'importanza di mantenere fuori dalla gestione ospedaliera l'influenza politica, in risposta alle continue partenze di professionisti dal Ruggi. Cammarota, capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza di Salerno, invita a preservare l'autonomia e la qualità del presidio sanitario, evitando che le questioni politiche compromettano l'efficienza dell'ospedale.

“Emorragia di professionisti dal Ruggi, la politica stia fuori dal presidio ospedaliero”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno Antonio Cammarota, che commenta l'ennesimo addio che riguarda l'azienda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

emorragia di professionisti dal ruggi cammarota la politica stia fuori dall ospedale

© Salernotoday.it - Emorragia di professionisti dal Ruggi, Cammarota: "La politica stia fuori dall'ospedale”

Leggi anche: Ciro Verdoliva si dimette dall’ospedale Ruggi di Salerno. Sarà direttore generale del Garante Disabilità

Leggi anche: "Il mistero dei testamenti del marchese Ruggi d’Aragona – La lunga storia dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Giancarlo D’Aniello": la presentazione del libro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

emorragia professionisti ruggi cammarotaEmorragia di professionisti dal Ruggi, Cammarota: "La politica stia fuori dall'ospedale” - Il consigliere comunale: "Non è pensabile che un Dea di primo livello debba essere in balia di scelte e orientamenti politici. salernotoday.it

emorragia professionisti ruggi cammarotaSanità, medici in fuga dal Ruggi: "La politica resti fuori dall'ospedale" - L'articolo Sanità, medici in fuga dal Ruggi: "La politica resti fuori dall'ospedale" proviene da OttoPagine. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.