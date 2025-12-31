Emorragia di professionisti dal Ruggi Cammarota | La politica stia fuori dall' ospedale

Il consigliere Antonio Cammarota ha sottolineato l'importanza di mantenere fuori dalla gestione ospedaliera l'influenza politica, in risposta alle continue partenze di professionisti dal Ruggi. Cammarota, capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza di Salerno, invita a preservare l'autonomia e la qualità del presidio sanitario, evitando che le questioni politiche compromettano l'efficienza dell'ospedale.

