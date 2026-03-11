Trasferimento a Roma Gli addetti in presidio | È una vera ingiustizia Regione pressing su Meloni

Gli addetti coinvolti nel trasferimento a Roma definiscono la loro situazione una vera ingiustizia, mentre la Regione sta esercitando pressione sulla premier. La comunicazione del trasferimento è arrivata tramite una lettera breve e diretta, senza indicazioni precise sull’indirizzo della nuova sede nella capitale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai motivi o alle modalità del trasferimento.

Una lettera di trasferimento breve e coincisa. Dove non è nemmeno indicato l’indirizzo della nuova sede a Roma. Non ci sono scritte le condizioni lavorative, così come non sono specificate le infrastrutture a disposizione. Una sola cosa è chiesta: accetta il trasferimento? L’ultimatum è arrivato venerdì, direttamente dal governo, ai lavoratori e alle lavoratrici di ItaliaMeteo, i quali ora hanno a disposizione meno di una settimana per decidere, con tanto di trasloco senza vitto e alloggio, dato che da lunedì la sede al Tecnopolo verrà chiusa. Un fulmine a ciel sereno che li ha costretti a proclamare lo stato di agitazione. Così, ieri mattina, i dipendenti pubblici, le partite Iva e gli interinali, 25 in totale, si sono ritrovati in presidio in via Stalingrado, appoggiati dalla Cgil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

