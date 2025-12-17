Vertenza ex Gicap la Regione al fianco dei lavoratori | pressing su Roma per gli ammortizzatori
La Regione si schiera al fianco dei lavoratori dell'ex GICAP, promuovendo un incontro con l'obiettivo di sollecitare interventi da parte di Roma sugli ammortizzatori sociali. L'attenzione si concentra sulla tutela occupazionale e sulla ricerca di soluzioni efficaci per il futuro dei dipendenti coinvolti in questa vertenza.
L'Assessorato regionale alle Attività Produttive, ha organizzato ieri un incontro sulla delicata vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori ex GICAP. Al tavolo ha partecipato anche l’Assessore Elvira Amata, insieme ai responsabili della procedura di concordato, alle organizzazioni sindacali e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Vertenza ex Gicap, c’è l’impegno della Regione - L'assessora Elvira Amata ha promosso una diretta interlocuzione col governo nazionale The post Vertenza ex Gicap, c’è l’impegno della Regione appeared first on Tempostretto. msn.com
Ex Gicap, c’è l’impegno del governo regionale - L’assessorato regionale alle Attività Produttive, ha promosso un incontro sulla delicata vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori ex GICAP. messinaoggi.it
Convocato per il 16 dicembre 2025 un tavolo di crisi regionale sulla vertenza ex Gicap. L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore Elvira Amata, con il coinvolgimento del governo regionale e del Ministero delle Imprese. - facebook.com facebook
