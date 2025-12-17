Vertenza ex Gicap la Regione al fianco dei lavoratori | pressing su Roma per gli ammortizzatori

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione si schiera al fianco dei lavoratori dell'ex GICAP, promuovendo un incontro con l'obiettivo di sollecitare interventi da parte di Roma sugli ammortizzatori sociali. L'attenzione si concentra sulla tutela occupazionale e sulla ricerca di soluzioni efficaci per il futuro dei dipendenti coinvolti in questa vertenza.

vertenza ex gicap la regione al fianco dei lavoratori pressing su roma per gli ammortizzatori

© Messinatoday.it - Vertenza ex Gicap, la Regione al fianco dei lavoratori: pressing su Roma per gli ammortizzatori

L'Assessorato regionale alle Attività Produttive, ha organizzato ieri un incontro sulla delicata vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori ex GICAP. Al tavolo ha partecipato anche l’Assessore Elvira Amata, insieme ai responsabili della procedura di concordato, alle organizzazioni sindacali e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Vertenza Cooper Standard, la Cisl al fianco dei 400 lavoratori: "No delocalizzazione"

Leggi anche: Lunedì 20 ottobre incontro a Roma e presidio dei Lavoratori a Statte per la vertenza HIAB Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ferrosud, Nuova assemblea dei lavoratori annunciato sit in

Video Ferrosud, Nuova assemblea dei lavoratori annunciato sit in

vertenza ex gicap regioneVertenza ex Gicap, c’è l’impegno della Regione - L'assessora Elvira Amata ha promosso una diretta interlocuzione col governo nazionale The post Vertenza ex Gicap, c’è l’impegno della Regione appeared first on Tempostretto. msn.com

vertenza ex gicap regioneEx Gicap, c’è l’impegno del governo regionale - L’assessorato regionale alle Attività Produttive, ha promosso un incontro sulla delicata vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori ex GICAP. messinaoggi.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.