Vertenza ex Gicap la Regione al fianco dei lavoratori | pressing su Roma per gli ammortizzatori

La Regione si schiera al fianco dei lavoratori dell'ex GICAP, promuovendo un incontro con l'obiettivo di sollecitare interventi da parte di Roma sugli ammortizzatori sociali. L'attenzione si concentra sulla tutela occupazionale e sulla ricerca di soluzioni efficaci per il futuro dei dipendenti coinvolti in questa vertenza.

L'Assessorato regionale alle Attività Produttive, ha organizzato ieri un incontro sulla delicata vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori ex GICAP. Al tavolo ha partecipato anche l’Assessore Elvira Amata, insieme ai responsabili della procedura di concordato, alle organizzazioni sindacali e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

