Tony Pitony senza maschera? La foto virale scatena il web | ‘Assomiglia a Salvini’ la reazione

Una foto di Tony Pitony senza maschera sta circolando sui social e sta attirando molta attenzione. La immagine mostra il cantante, diventato famoso negli ultimi mesi, in un momento senza copertura facciale. La foto ha generato numerosi commenti e confronti, con alcuni utenti che hanno notato somiglianze con un noto politico. La diffusione dell’immagine ha portato a discussioni online e a una crescente curiosità sul personaggio.

La foto di Tony Pitony senza maschera che sta facendo impazzire i social. Il mistero che circonda Tony Pitony, il cantante diventato virale negli ultimi mesi, potrebbe essere stato improvvisamente infranto. Da qualche ora infatti sui social circola una foto che mostrerebbe il volto dell’artista senza la sua celebre maschera, quella che lo accompagna in ogni esibizione pubblica. Lo scatto, pubblicato inizialmente su X (ex Twitter), è diventato virale nel giro di pochi minuti. A pubblicarlo è stato un utente con una frase provocatoria: “ Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi ”. Da quel momento la rete si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia tra curiosità, meme e teorie sulla reale identità del cantante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

TONY PITONY CATANIA - RADDOPPIA 13 Agosto 2026 Villa Bellini - Catania #sottoilvulcanofest Biglietti disponibili sui circuiti abituali Viste le tantissime richieste, dopo il velocissimo SOLD OUT della prima data (30 Luglio 2026), Tony Pitony o facebook

Tony Pitony, spunta una presunta foto del suo vero volto #tony x.com