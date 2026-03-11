Tivù Verità | Famiglia nel bosco il tribunale blocca la garante

Il tribunale dell'Aquila ha deciso di vietare alla garante dell'infanzia di visitare una famiglia nel bosco, accompagnata da esperti imparziali. La decisione riguarda un procedimento legale in corso e blocca qualsiasi visita da parte della garante in questa situazione specifica. La misura è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa procedura giudiziaria.

Clamoroso: il tribunale dell'Aquila vieta alla garante dell'infanzia di visitare la famiglia nel bosco accompagnata da esperti imparziali. L'ennesimo smacco ai Trevallion.