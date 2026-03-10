Nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, l’olandese ha conquistato il suo primo successo, vincendo lo sprint da Camaiore a San Gimignano. Il corridore ha preceduto gli avversari nella volata finale, mentre il leader della corsa, un altro atleta, ha mantenuto la posizione in classifica generale. La gara si è conclusa con questa vittoria, che ha portato il ciclista a guadagnare punti importanti.

Tirreno-Adriatico grandi firme anche nella seconda giornata. Dopo il successo di Filippo Ganna nella crono inaugurale di Lido di Camaiore ecco infatti il colpo di Mathieu Van der Poel a San Gimignano nella seconda frazione partita da Camaiore resa spettacolare dallo sterrato nel finale e anche dalla pioggia che ha mischiato ancora di più i giochi. L’olandese ha vinto di misura al termine di uno sprint mozzafiato sul pavé davanti al messicano Isaac Del Toro e a un ottimo Giulio Pellizzari, mentre Ganna pur lottando non è riuscito a difendere il primato che è ora di Del Toro per appena tre secondi su Pellizzari. Ma la classifica è più aperta che mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tirreno-Adriatico, ecco Van der Poel! Sprint vincente nella 2ª tappa. Del Toro leader in classifica

Tirreno-Adriatico, passaggio Avezzano: modifiche alla viabilità https://www.terremarsicane.it/tirreno-adriatico-passaggio-avezzano-modifiche-alla-viabilita/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #avezzano #Redazione - facebook.com facebook