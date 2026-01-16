La programmazione della settimana al cinema Esperia
Ecco la programmazione settimanale del Cinema Esperia di Padova, valida dal 16 al 21 gennaio 2026. Di seguito, trovi i film in programmazione e le eventuali promozioni attive, tra cui la promozione
Di seguito tutta la programmazione in programma dal 16 al 21 gennaio al Cinema Esperia di Padova.Programmazione dal 16 al 21 gennaio 2026IN SCADENZA: PROMOZIONE "BABBO NATALE".Chi entro il 25 gennaio 2026 vedrà 3 film, avrà diritto a un biglietto omaggio per un'altra visione quando si desidera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Questa settimana la nostra programmazione si accende con un evento imperdibile. VENERDÌ 16 GENNAIO ORE 21.00 proiezione speciale di "Gioia Mia" con la regista Margherita Spampinato in video-collegamento! Un'occasione unica per entrare nel cuor - facebook.com facebook
