The Italian Sea Group l’ora delle denunce L’ad Costantino va in procura contro i dirigenti irresponsabili

A Carrara, il 11 marzo 2026, l'amministratore delegato di The Italian Sea Group ha presentato denunce presso la procura contro alcuni dirigenti dell'azienda. Le accuse riguardano comportamenti definiti irresponsabili all’interno della società. Le denunce sono state depositate ufficialmente e coinvolgono diverse persone che ricoprono ruoli di responsabilità nella compagnia. La situazione viene ora gestita dall’autorità giudiziaria.

Carrara, 11 marzo 2026 – Scattano le denunce contro gli ’irresponsabili’ di Tisg. Il ceo Giovanni Costantino, che si trova al centro di una vertenza che ha aperto a una profonda crisi finanziaria nei cantieri di Marina di Carrara, ha fatto partire le denunce-querela nei confronti di quei dirigenti apicali che avrebbero dato il via agli extra budget. Con l’assistenza degli avvocati Francesco Marenghi e Massimiliano Manzo, del foro di Firenze, l’azione giudiziaria è stata promossa nei confronti degli ex dirigenti apicali a capo di funzioni essenziali che hanno agito in coordinamento tra di loro. Secondo quanto esposto nella querela, i soggetti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

