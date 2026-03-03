The Italian Sea Group Dipendenti preoccupati per le vicende societarie

I dipendenti dell'Italian Sea Group sono preoccupati per le recenti vicende societarie, che includono conti che non quadrano e le dimissioni di alcuni membri del Consiglio di amministrazione. Dopo i ritardi nel pagamento delle retribuzioni, che si sono protratti di otto giorni rispetto alle tempistiche abituali, i lavoratori osservano con apprensione l’evolversi della situazione.

Dai conti che non tornano, alle dimissioni nel Consiglio di amministrazione, con i lavoratori che, dopo i ritardi nel pagamento delle retribuzioni (otto giorni rispetto alle tempistiche ordinarie del gruppo) guardano con un po' di apprensione alla situazione. Tocca pure La Spezia la vicenda di The Italian Sea Group, colosso della cantieristica con sede a Marina di Carrara e base nel Miglio blu di viale San Bartolomeo che dà lavoro a oltre cinquanta persone, oltre all'indotto. Sotto la lente, la questione degli extra budget nella gestione delle commesse, che ha esposto l'azienda a tal punto che i vertici hanno avviato con Kpmg una ' due diligence forensic ' per approfondire lo stato di salute dell'azienda e mettere nero su bianco l'effettivo ammontare dei costi non previsti che hanno messo in crisi l'azienda.