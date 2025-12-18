Padoin dopo Juve Cesena Primavera | In questo campionato non possiamo essere 50 e 50 Era impossibile vincere oggi – VIDEO

Dopo la sconfitta contro il Cesena, Padoin commenta con realismo la situazione della Juve Primavera, sottolineando l’impossibilità di un equilibrio nel campionato e riconoscendo le difficoltà affrontate in questa partita. Le sue parole riflettono l’attenzione e la determinazione del team nel proseguire il percorso, consapevoli delle sfide da affrontare.

© Juventusnews24.com - Padoin dopo Juve Cesena Primavera: «In questo campionato non possiamo essere 50 e 50. Era impossibile vincere oggi» – VIDEO di Marco Baridon Padoin ha parlato a margine della sconfitta della sua Juve Primavera contro il Cesena per 2-0. Qui di seguito le dichiarazioni nel post partita. INVIATO A VINOVO – A seguito della sconfitta della Juve Primavera contro il Cesena, mister Padoin ha parlato nel post partita. Di seguito le sue parole PAROLE – «Tante cose non hanno funzionato, abbiamo trovato una squadra molto più in palla di noi. Si sono difesi benissimo e il Cesena è bravissimo nel ripartire. Noi siam stati molto lenti nel giro palla, abbiam fatto delle cose che ultimamente non abbiam fatto. Ci può stare una giornata storta, ci può stare.

