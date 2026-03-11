Terni Elena Proietti | Cascata delle Marmore chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico Profonda indignazione

A Terni la Cascata delle Marmore è stata chiusa al passaggio della Tirreno-Adriatico, suscitando forte indignazione. La gara ciclistica, trasmessa in diretta su Rai Play, ha portato attenzione internazionale alla città e al territorio circostante. La decisione di bloccare l’accesso alla cascata ha coinvolto la partecipazione della corsa, creando un momento di tensione tra organizzatori e cittadini.

Una vetrina internazionale per tutto il territorio. Il passaggio della Tirreno-Adriatico a Terni infatti ha beneficiato della diretta Rai Play. Splendide le immagini dell'alto dell'area archeologica di Carsulae, mentre per la Cascata delle Marmore è accaduto un qualcosa che non è passato.