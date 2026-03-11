Teramo | il 11 marzo scatta la mobilitazione contro

Il 11 marzo, nella provincia di Teramo, partirà una mobilitazione organizzata da due comitati locali che stanno pianificando diverse iniziative sul territorio. La mobilitazione coinvolgerà diverse aree della provincia, con eventi e manifestazioni che si svolgeranno nel corso della giornata. La data segna un momento importante per le attività di protesta e di sensibilizzazione promosse dai comitati.

La provincia di Teramo si prepara a un momento decisivo per il destino della, con due comitati che stanno organizzando una fitta rete di iniziative sul territorio. Il 11 marzo 2026 segna l'inizio di una campagna referendaria intensa, dove cittadini e organizzazioni civili si mobilitano per invitare alla scelta del "No". I soggetti coinvolti, definiti come Comitato Società Civile e Comitato Giusto Dire NO, stanno coordinando azioni di divulgazione informativa in tutti i comuni della provincia. L'obiettivo è spiegare le motivazioni dietro la posizione contraria alla proposta legislativa nota come Legge Meloni-Nordio. Il cuore della discussione ruota attorno alla riforma della giustizia, descritta dai promotori come un cambiamento radicale che rischia di alterare gli equilibri costituzionali esistenti.