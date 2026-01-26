Valmontone scatta la mobilitazione per il Superconti | boom di firme per tutelare i lavoratori

A Valmontone, si registra una significativa mobilitazione a sostegno dei lavoratori del supermercato Superconti, appartenente a Unicoop Tirreno. La campagna di raccolta firme riflette l’interesse della comunità per tutelare i diritti dei dipendenti e garantire un futuro stabile per il settore. La mobilitazione evidenzia l’attenzione locale verso tematiche di tutela del lavoro e solidarietà, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per condizioni lavorative più sicure e dignitose.

C'è apprensione ma anche una forte risposta solidale a Valmontone (Roma) per il futuro dei dipendenti del supermercato Superconti, facente parte della galassia Unicoop Tirreno. Nei giorni scorsi è andata in scena una partecipata raccolta firme organizzata dal Partito Democratico locale, volta a chiedere garanzie occupazionali di fronte alle ipotesi di riorganizzazione aziendale. A dicembre nei giorni a ridosso delle festività natalizie a Colleferro c'era stato anche lo sciopero dei lavoratori del supermercato Coop. La risposta della cittadinanza è stata immediata. Secondo quanto riferito dai promotori, in poche ore di presidio davanti al punto vendita sono state raccolte oltre cento sottoscrizioni, che vanno a sommarsi a un dato complessivo di oltre mille adesioni nell'intera campagna di sensibilizzazione.

