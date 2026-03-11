A Latina, nel parcheggio di un supermercato, un uomo ha tentato di rapire un neonato di cinque mesi mentre era con la madre. La donna ha reagito prontamente, riuscendo a salvare il suo bambino dall’aggressore. L’episodio ha creato momenti di grande tensione tra i presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire direttamente. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate.

Paura nel parcheggio di un supermercato Momenti di forte tensione a Latina, dove un uomo ha cercato di rapire un bambino di appena cinque mesi mentre si trovava con la madre nel parcheggio di un supermercato. L'episodio si è verificato domenica 8 marzo e ha scosso profondamente i genitori del piccolo, che hanno raccontato quanto accaduto nelle ore successive. La famiglia era arrivata al supermercato per fare la spesa. Il padre era entrato nel negozio, mentre la madre era rimasta in auto con il bambino, seduto nel seggiolino sul sedile posteriore. In quei pochi minuti un uomo si è avvicinato al veicolo e ha tentato di portare via il piccolo.

© Dayitalianews.com - Tentato rapimento di un neonato a Latina: la madre reagisce e salva il figlio

