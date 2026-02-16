Incubo rapimento al supermercato La madre reagisce e salva la piccola
Un uomo trasandato ha scippato una bambina nel supermercato, scatenando il panico tra i presenti. La madre ha reagito immediatamente, riuscendo a riprendersi la piccola e a mettere in fuga l’aggressore. La scena si è svolta in pochi secondi, mentre i clienti assistevano attoniti.
Le porte del supermercato si aprono, un uomo trasandato appare all’improvviso. Il tempo di uno sguardo, si piega e afferra una bambina strappandola con violenza alla madre. Nonostante il dolore, una gamba ingessata e tanta paura, la piccola di un anno e mezzo, che ha rischiato di essere rapita fuori da un centro commerciale di Bergamo, forse un giorno non ricorderà più nulla di quello che le è accaduto sabato pomeriggio. I suoi genitori invece rivivranno quell’incubo ancora per tanto tempo. Cosa sia passato per la testa del cittadino romeno di 47 anni senza fissa dimora che l’ha afferrata e strappata con violenza alla madre all’ingresso di un supermercato è ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
