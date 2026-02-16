Un uomo trasandato ha scippato una bambina nel supermercato, scatenando il panico tra i presenti. La madre ha reagito immediatamente, riuscendo a riprendersi la piccola e a mettere in fuga l’aggressore. La scena si è svolta in pochi secondi, mentre i clienti assistevano attoniti.

Le porte del supermercato si aprono, un uomo trasandato appare all’improvviso. Il tempo di uno sguardo, si piega e afferra una bambina strappandola con violenza alla madre. Nonostante il dolore, una gamba ingessata e tanta paura, la piccola di un anno e mezzo, che ha rischiato di essere rapita fuori da un centro commerciale di Bergamo, forse un giorno non ricorderà più nulla di quello che le è accaduto sabato pomeriggio. I suoi genitori invece rivivranno quell’incubo ancora per tanto tempo. Cosa sia passato per la testa del cittadino romeno di 47 anni senza fissa dimora che l’ha afferrata e strappata con violenza alla madre all’ingresso di un supermercato è ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incubo rapimento al supermercato. La madre reagisce e salva la piccola

Una donna ha tentato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, scatenando una reazione violenta da parte del padre, che ha colpito l'uomo con una raffica di pugni.

Un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una bambina al supermercato Esselunga di Bergamo il 14 febbraio, provocandole la rottura del femore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.