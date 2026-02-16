La 17enne palermitana Alessandra Fiorillo vince singolare e doppio in Tunisia

Alessandra Fiorillo, giovane tennista palermitana di 17 anni, ha conquistato due titoli in Tunisia, vincendo sia nel singolare che nel doppio. La ragazza ha battuto avversarie di livello e si è aggiudicata il torneo con una finale combattuta. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi e prepara il suo cammino verso competizioni più grandi.

Trionfo in Tunisia: la diciassettenne Alessandra Fiorillo conquista il titolo Itf J60 nel singolare e nel doppio. Alessandra Fiorillo, tennista palermitana di 17 anni, ha coronato una settimana eccezionale aggiudicandosi sia il titolo singolare che quello di doppio nel torneo Itf J60 di Gremda, in Tunisia, il 15 febbraio 2026. La giovane atleta, in rapida ascesa nel ranking under 18, ha dimostrato talento, determinazione e una notevole capacità di adattamento alle condizioni di gioco. Una settimana da incorniciare: il percorso di Alessandra Fiorillo a Gremda. La competizione tunisina ha rappresentato per Fiorillo il primo impegno internazionale della stagione 2026, un esordio decisamente positivo. Argomenti discussi: Ciurnelli sorride a Casablanca, en-plein tricolore a Gremda. Tennis, doppio successo per la palermitana Fiorillo all'ITF J60 di GremdaUna giornata, quella del 15 febbraio, che la 17enne palermitana Alessandra Fiorillo ricorderà a lungo, dal momento che sul cemento outdoor di Gremda in Tunisia, ha centrato il suo primo titolo ITF ... livesicilia.it