Il Teatro Margherita di Bari è stato recentemente restituito al Comune dopo aver completato un restauro che ha richiesto circa 1,5 milioni di euro. I lavori sono stati finalizzati e il teatro è stato ufficialmente riconsegnato, segnando la conclusione di un intervento di recupero. Ora il teatro può tornare ad essere utilizzato per eventi e spettacoli pubblici.

Il teatro Margherita di Bari è stato ufficialmente riconsegnato al Comune dopo il completamento dei lavori di restauro. L’intervento, finanziato con oltre un milione e mezzo di euro dal Ministero della Cultura, ha trasformato la struttura eliminando le barriere architettoniche e ripristinando gli spazi storici. La consegna formale è avvenuta questa mattina, a seguito del superamento di tutti i collaudi tecnici richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana. La struttura si presenta ora completamente operativa, pronta per accogliere il pubblico senza ostacoli fisici e con nuovi impianti tecnologici installati in ogni piano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Margherita: 1,5 milioni per un restauro totale

Articoli correlati

Teatro Verdi: 2,7 milioni per un’opera di inclusione totaleIl Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo ha ottenuto l’approvazione per un intervento da 2 milioni e 774 mila euro, una somma destinata a...

Officine Teatro Canzone: "Il bandito e Margherita'In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Tutto quello che riguarda Teatro Margherita

Discussioni sull' argomento Bari e i suoi teatri: un viaggio nel tempo fino al teatro Petruzzelli; Storie di miniere, di carusi e la luna di Ciaula: teatro e solidarietà al Regina Margherita di Racalmuto; 'Geppetto', alla Città del Teatro uno spettacolo dedicato al legame tra padri e figli; Fatti portare dalla mamma (o dal babbo).

Teatro, premio 'Luzzati' per giovani a Santa Margherita nel 2024La terza edizione del premio teatrale per ragazzi 'Emanuele Luzzati' tornerà ad animare Santa Margherita Ligure nel 2024 con spettacoli ideati dalle compagnie nazionali e dagli studenti delle scuole ... ansa.it

Bari, ultimato il restauro del teatro Margherita, il sindaco: «Arte motore di trasformazione» - News x.com

Nuovo cortometraggio di Salvatore Riggi in proiezione al Teatro Margherita il 13 e il 14 marzo - facebook.com facebook