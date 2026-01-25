Khephren Thuram | Benzema? In Arabia sta bene ma se vuole venire siamo contenti! Vi spiego l’esultanza con David

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, commenta la situazione di Karim Benzema in Arabia e la possibilità di un suo ritorno in Europa. Dopo la vittoria contro il Napoli, Thuram ha condiviso anche il motivo dietro la sua esultanza con David, offrendo una panoramica sulle sue emozioni post-partita. Le sue parole riflettono un atteggiamento aperto e rispettoso, senza tralasciare il lato umano e professionale del calcio.

Benzema e i Thuram: dall'esordio in nazionale con Lilian a Khephren che lo "chiama" alla JuveKarim Benzema ha debuttato in nazionale francese nel 2007, sotto la guida di Lilian Thuram, che all'epoca era capitano della squadra.

Argomenti discussi: Thuram: Spalletti un genio. Io mai all'Inter e non vorrei mio fratello a Torino; Juventus, Thuram: Io mai all'Inter, con Spalletti...

