Ventiquattro studenti dell'Università di Pisa hanno partecipato a un evento di tre giorni nel Parco di San Rossore, dedicato a riflettere sul futuro, sul mercato e sulle possibilità di crescita professionale. Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi e approfondire temi legati alle opportunità nel proprio percorso di studi e carriera. L'evento si è svolto interamente all'aperto, nel rispetto dell'ambiente.

Tre giorni immersi nel verde del Parco di San Rossore per ragionare su futuro, mercato e nuove opportunità. Torna il Generali Spring Camp, che da domani a sabato porterà alla Fattoria di Migliarino studenti, manager e imprenditori per un confronto diretto tra formazione e mondo del lavoro. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno, è ideata e realizzata dall’Agenzia Generali di Pisa insieme all’Università di Pisa e alla Scuola Sant’Anna, con il patrocinio di Confcommercio Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa. Protagonisti saranno 24 studenti selezionati, coinvolti in un ciclo di seminari dedicati alla nascita e allo sviluppo delle tendenze di mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Talenti in erba nel Parco. Un'opportunità di crescita per 24 studenti di Unipi

